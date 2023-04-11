Memleket Partili vekil adayının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Twerk'ün ardından bu sefer de direk dansı yaptı

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cem Saygı'nın yaptığı twerk dansı gündemden düşmemişken yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Bir konserde aydınlatma direğine çıkan Saygı, polislerin müdahalesi sonrası kısa bir direk dansı yapıp aşağı indi.

Partilerin YSK'ya aday listelerini vermesinin ardından 14 Mayıs'a sayılı günler kala seçim süreci başlamış oldu. Memleket Partisi'nden Zonguldak Milletvekili adaylığı için 5. sırada yer alan 22 yaşındaki Cem Saygı ise sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleriyle gündeme damgasını vurdu.

TWERK DANSI YAPTI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gençlerle bir araya gelen Saygı, twerk dansı yaparken çevredekilerinde ıslık ve alkışlarla destek verdiği görüldü.

"İNCE'DE 'GAZ PEDAL' YAPIYOR"

Saygı gündem olan dansı sonrası "Twerk yapmışsam ne var kardeşim, Muharrem İnce de 'Gaz pedal' yapıyor" ifadesini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saygı'nın dansı gündemden düşmemişken yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Açık havada düzenlenen konsere katılan Saygı'nın, aydınlatma direklerine tırmandığı anlara ilişkin anları bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Sonrasında da olay yerine gelen polislerin Saygı'yı direkten aşağıya indirmeye çalıştığı görülürken, Saygı kısa bir direk dansı yapıp aşağıya indi.