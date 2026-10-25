Memişoğlu KETEM'lerde 8 bin 235 mamografiyle günlük tarama rekorunu açıkladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 20 Ekim'de ülke genelindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), bir günde 8 bin 235 mamografi çekerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, "8 bin 235 tarama, tek bir gün: erken teşhiste Türkiye rekorunu yeniledik" başlığıyla paylaşım yaptı.

Meme kanseriyle mücadelede en büyük gücün, erken teşhis ve düzenli tarama bilinci olduğunu belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"20 Ekim'de ülke genelindeki KETEM'lerimizde bir günde 8 bin 235 mamografi çekerek tüm zamanların en yüksek günlük tarama sayısına ulaştık. Türkiye genelindeki 499 kanser tarama merkezimizde, 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımıza ücretsiz meme kanseri taraması hizmeti sunuyoruz. Sağlığınız bizim için kıymetli. 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınlarımızı, en yakın Sağlıklı Hayat Merkezine, KETEM'e veya Mobil KETEM araçlarımıza başvurarak ücretsiz taramalarını yaptırmaya davet ediyorum. Erken teşhis hayat kurtarır."

Kaynak: AA