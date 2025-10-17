Meme Kanserini Yenen Hatice Eryaşar İçin Pembe Balon Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da yakalandığı meme kanserini 5 yıllık mücadelesinin ardından yenen 48 yaşındaki Hatice Eryaşar için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı.

İskenderun ilçesinde yaşayan Eryaşar'a, 2020'de meme kanseri teşhisi konuldu.

Özel bir hastanede ameliyat olan kadının iki göğsünün yanı sıra yumurtalıkları ve rahmi alındı.

Kemoterapi sürecinin ardından hastalığı yenen Eryaşar, meme kanserine dikkati çekmek için etkinlik düzenlemeye karar verdi.

Eryaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balonunu kap gel" yazarak vatandaşlardan destek istedi.

Paylaşım üzerine İskenderun Ziraat Parkı'nda toplananlar, meme kanserine dikkati çekmek için "Kanser değil, biz güçlüyüz" sloganlarıyla pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Hatice Eryaşar, gazetecilere, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla etkinliği düzenlediğini söyledi.

Şu an hastalığı yendiğini ancak takip sürecinin devam ettiğini anlatan Eryaşar, "Tedavime başladığım zaman meme kanseri farkındalık ayıydı ve benim doğum günümdü. Kanseri yenmemle insanlara farkındalık yaratmak, kanserle ilgili bilgiler vermek istedim." diye konuştu.