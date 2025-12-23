Haberler

Melikgazi Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde 80 kilometre yol yaptı

Melikgazi Belediyesi, bu yıl gerçekleştirdiği yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında 130 bin ton asfalt kullanarak 80 kilometre uzunluğunda yol yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2019-2025 yılları arasında toplam 741 kilometre yol yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Melikgazi Belediyesi, bu yıl ilçe genelinde gerçekleştirdiği yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında 130 bin ton asfalt kullanarak 80 kilometre yol yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 2019-2025 yılları arasında toplam 741 kilometre uzunluğunda yol yapım ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yeni yolların yapımı, mevcut yolların bakım ve onarımıyla ulaşımı rahatlatan asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşımda konfor medeniyetin sembolü. 58 mahallesi ve 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Melikgazi'mizde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, ulaşımı rahatlatacak yol yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2025 yılı nisan ayında başlayan asfalt sezonuyla ilçemiz genelinde 130 bin ton asfalt kullanarak 80 kilometre uzunluğunda yol çalışması gerçekleştirdik. İlçemizin her köşesinde, ihtiyaç dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
