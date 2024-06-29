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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekibiyle bir araya gelerek yapım süreci devam eden projelerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, projelerin tamamlanma süreci ve çalışmaların gidişatı hakkında istişare yapıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fen İşleri Müdürlüğü ekibiyle ile bir araya gelerek proje değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temeli atılacak ve yapım süreci devam eden birçok projenin sunumunun değerlendirildiği toplantıda, çalışmaların gidişatı ve tamamlanma süreci hakkında istişare yapıldı.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlamayarak vatandaşın hizmetine sunmayı planladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda yapımına devam ettiğimiz, ilçemize yeni bir soluk getireceğine inandığımız Çarşı Melikgazi, Nazmi Toker Kültür Sanat Merkezi, Gön Han ve Köşk Medrese projelerimizin devam eden sürecini masaya yatırdık. Buradaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Düzenlediğimiz bu toplantıda yapımı devam eden çalışmalarımızın yanı sıra, planlarken büyük heyecan duyduğumuz yeni projelerimiz hakkında değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: AA / Güncel

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