Melbourne Havalimanı'nda Powerbank Yangını: Bir Yolcu Yaralandı

Avustralya'nın Melbourne kentindeki uluslararası havalimanında bir yolcu, cebindeki taşınabilir şarj cihazının (powerbank) aşırı ısınarak alev alması sonucu yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Melbourne Havalimanı'nda, Qantas Havayollarına ait özel yolcu salonunda uçuşunu bekleyen yolcunun cebindeki taşınabilir şarj cihazı, aşırı ısınma sonucu alev aldı.

Havalimanı yetkilileri, yolcunun bacakları ve parmaklarında yanıklar oluştuğunu belirterek olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yolcunun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Yetkililer, cihazın patlamasıyla yoğun duman oluştuğunu ve yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Görgü tanıkları, cihazın içindeki lityum pilin patlamasıyla etrafa sıvı ve kimyasal madde saçıldığını söylerken Qantas sözcüsü, salonun temizlenip 2 saat sonra yeniden hizmete açıldığını açıkladı.

Qantas'ın, taşınabilir şarj cihazları gibi içinde lityum pil bulunduran tüm elektronik aletlere ilişkin yolcu politikalarını gözden geçirdiği ve kısa sürede yeni düzenleme açıklayacağı belirtildi.