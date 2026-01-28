Haberler

Meksika Devlet Başkanı: Küba'ya Petrol Sevkiyatını Durdurmamızın Nedeni ABD Baskısı Değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya yapılması planlanan petrol sevkiyatının askıya alınmasının bağımsız bir karar olduğunu belirtti ve ABD'nin etkisi olmadığını vurguladı.

MEKSİKO, 28 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya ayın başında yapılması planlanan petrol sevkiyatının askıya alınmasının, ABD'nin baskısıyla değil, "bağımsız alınan bir karar" olduğunu söyledi.

Sheinbaum salı günkü basın toplantısında, sevkiyatı yapan devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un (Pemex) "kararlarını kendinin aldığına" dikkat çekerek, Küba'yla dayanışmayı sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Sheinbaum, petrolün ne zaman ve nasıl gönderileceğine ilişkin kararların, "Pemex'in sözleşmeler temelinde belirlediği şartlar ve hükümetin insani yardım kararları" uyarınca alındığını belirtti.

Sheinbaum, "Küba çok uzun yıllardır abluka altında. Bu abluka adada tedarik sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle Meksika her zaman Küba'ya destek olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu