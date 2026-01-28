Meksika Devlet Başkanı: Küba'ya Petrol Sevkiyatını Durdurmamızın Nedeni ABD Baskısı Değil

MEKSİKO, 28 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya ayın başında yapılması planlanan petrol sevkiyatının askıya alınmasının, ABD'nin baskısıyla değil, "bağımsız alınan bir karar" olduğunu söyledi.

Sheinbaum salı günkü basın toplantısında, sevkiyatı yapan devlete ait petrol şirketi Petroleos Mexicanos'un (Pemex) "kararlarını kendinin aldığına" dikkat çekerek, Küba'yla dayanışmayı sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Sheinbaum, petrolün ne zaman ve nasıl gönderileceğine ilişkin kararların, "Pemex'in sözleşmeler temelinde belirlediği şartlar ve hükümetin insani yardım kararları" uyarınca alındığını belirtti.

Sheinbaum, "Küba çok uzun yıllardır abluka altında. Bu abluka adada tedarik sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle Meksika her zaman Küba'ya destek olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi.