Meksika'da Alışveriş Merkezinde Yangın: En Az 5 Ölü, 30 Yaralı

MEKSİKO, 8 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Sinaloa eyaletinin kuzey bölgesinden sorumlu savcı yardımcısı Jesus Serrano'nun yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre perşembe günü öğleden sonra eyalete bağlı Los Mochis kentindeki Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Dört kişinin cansız bedeninin teşhis edildiğini ve yetkililere "bir cansız bedenin daha bulunduğunun" bildirildiğini ifade eden Serrano, "Yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla iletişime geçeceğiz. Soruşturma uzun bir süreç alacak" dedi.

Yerel medyanın tanık ifadelerine dayandırdığı haberlerde, yangının, alışveriş merkezindeki bir restoranın mutfağında başlamış olabileceği ve binadaki yanıcı maddeler nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi.

Sinaloa eyalet savcılığının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yangının kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua