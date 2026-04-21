Haberler

Meksika, 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun soruşturulacağını bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Chihuahua eyaletindeki operasyonun federal hükümetin bilgisi dışında yapıldığını ve soruşturulacağını belirtti. İki Meksikalı ve iki ABD'li yetkili, suç örgütleri için gerçekleştirilen bir operasyonda hayatını kaybetmişti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin kuzeyindeki Chihuahua eyaletinde 2 ABD'li ve 2 Meksikalı yetkilinin öldüğü operasyonun federal hükümete önceden bildirilmediğini ve bu operasyonun yasa ihlali oluşturup oluşturmadığının soruşturulacağını söyledi.

Sheinbaum, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yerel eyalet yetkilisi ve iki ABD'li yetkilinin Chihuahua eyaletinde suç örgütlerine yönelik operasyon sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun, federal hükümetin bilgisi dahilinde olmadığını, düzenlenmesine Chihuahua eyaleti yönetiminin karar verdiğini belirten Sheinbaum, ABD'li ve Meksikalı yetkililerin eylemleri konusunda açıklama talep edeceğini vurguladı.

Sheinbaum, yerel hükümet ile ABD arasında yapılan ve federal hükümete bilgi verilmeyen her tür işbirliğinin Meksika anayasasını ihlal edeceğini ve bu konunun soruşturulacağını ifade etti.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, 19 Nisan'daki açıklamasında, iki Meksikalı yerel yetkili ve iki ABD'li büyükelçilik çalışanının, suç örgütlerine ait olduğu belirlenen bir tesise yönelik imha operasyonundan dönerken kamyonlarının uçuruma yuvarlanması sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

