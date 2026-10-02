Meksika'da okula düzenlenen palalı saldırıda müdür yardımcısı öldü, 3 kişi yaralandı

Meksika'da okula düzenlenen palalı saldırıda müdür yardımcısı öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika'nın Coahuila eyaletine bağlı Torreon'da bir ortaokula pala ve patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Saldırıda müdür yardımcısı öldü, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı; saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 18 yaşındaki ikiz kardeşler gözaltına alındı.
Meksika'nın Coahuila eyaletindeki ortaokula eski öğrencileri tarafından düzenlendiği iddia edilen saldırıda müdür yardımcısı yaşamını yitirdi.
Mexico News Daily'nin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Coahuila eyaletinin Torreon kentindeki ortaokula dün pala ve patlayıcılarla saldırı düzenlendi.
???????Saldırıda okul müdür yardımcısı yaşamını yitirdi, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Saldırının okulun eski öğrencileri olan 18 yaşındaki ikiz kardeşler tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Şüpheliler güvenlik güçlerince gözaltına alındı.