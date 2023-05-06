- Meksika'da inşaat çalışmasında heyelan: 3 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir inşaat alanında kazı çalışması yapıldığı meydana gelen heyelan sonucu 3 işçi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir inşaat alanında kazı çalışması yapıldığı sırada heyelan meydana geldi. İnşaatta çalışan 3 işçi toprağın altında kalırken, 10 ton ağırlığındaki toprak yüklü bir kamyon da işçilerin üzerine devrildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan işçileri yaralı olarak kurtarmayı başardı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, görgü tanıkları gevşek olan zeminin olay yerindeki toprak yüklü kamyonun ağırlığı nedeniyle çöktüğünü iddia etti.