- Meksika'da fırtına çadırı devirdi, 13 kişi yaralandı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Santa Lucia 1 Numaralı Askeri Hava Üssünde şiddetli rüzgar sonucu devrilen çadır nedeniyle 13 kişi yaralandı.

Meksika'nın Tecamac şehrindeki Santa Lucia Askeri Hava Üssünde gerçekleştirilen "2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı" (Famex 2023) sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle metal malzemelerden oluşan büyük bir çadır devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan 5'ini tedavi için hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar ise ayakta tedavi edildi.

Meksika'da beşinci kez düzenlenen 2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na (Famex 2023) 47 ülkeden 600 şirketin katılacak.