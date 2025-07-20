Meksika'da "Çin ve Meksika Arasında Medeniyetler Buluşması" Başlıklı Hongting Forumu Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen "Çin ve Meksika arasında Medeniyetler Buluşması" başlıklı Hongting Forumu'nda konuşma yapan bir konuk, 18 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

MEKSİKO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen "Çin ve Meksika arasında Medeniyetler Buluşması" başlıklı Hongting Forumu'nda konuşma yapan bir konuk, 18 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi

Dans videosundaki Dilan Çıtak mı? Ünlü isimden yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.