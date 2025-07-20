Meksika'da "Çin ve Meksika Arasında Medeniyetler Buluşması" Başlıklı Hongting Forumu Düzenlendi
MEKSİKO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen "Çin ve Meksika arasında Medeniyetler Buluşması" başlıklı Hongting Forumu'nda konuşma yapan bir konuk, 18 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
MEKSİKO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen "Çin ve Meksika arasında Medeniyetler Buluşması" başlıklı Hongting Forumu'nda konuşma yapan bir konuk, 18 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel