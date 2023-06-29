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Meksika'da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı

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Meksika'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 ulusal muhafız yaralandı. Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde vatandaşlar şüpheli bir aracı fark ettikten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu belirtilen aracı kontrol etmeye gitti. Terk edilmiş halde duran araç kontrol sırasında patlayarak alev aldı. Kaza sonucu 5 ulusal muhafız yaralanırken alevler diğer araçlara sıçradı. Bazı evlerin ise camları kırıldı. Hastaneye kaldırılan muhafızların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

- Meksika'da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı

MEXİCO CİTY - Meksika'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 ulusal muhafız yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde vatandaşlar şüpheli bir aracı fark ettikten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu belirtilen aracı kontrol etmeye gitti. Terk edilmiş halde duran araç kontrol sırasında patlayarak alev aldı. Kaza sonucu 5 ulusal muhafız yaralanırken alevler diğer araçlara sıçradı. Bazı evlerin ise camları kırıldı. Hastaneye kaldırılan muhafızların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

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