Meksika'da Belediye Başkanı Carlos Manzo Rodriguez Katledildi

MEKSİKO, 3 Kasım (Xinhua) -- Meksikalı yetkililer, ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde bulunan Uruapan kentinin Belediye Başkanı Carlos Manzo Rodriguez'in öldürülmesinden organize suç örgütlerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Üst düzey güvenlik görevlisi Omar Garcia Harfuch pazar günü yaptığı açıklamada, Rodriguez'in cumartesi günü akşam saatlerinde bir kamu etkinliği sırasında öldürülmesinin, bölgede faaliyet gösteren rakip suç örgütleri arasındaki çatışmalarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Rodriguez için Aralık 2024'te koruma önlemleri alındığını ve bu önlemlerin mayısta artırıldığını kaydeden yetkili, sorumluları adalete teslim edeceklerini vurguladı.

"Maalesef saldırganlar, uygun ortamın oluştuğu halka açık bir etkinlikten faydalanarak saldırıyı gerçekleştirdi" diyen Harfuch, saldırganın olay yerinde güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Michoacan eyaleti avokado ve tahıl üretimiyle öne çıkıyor. Harfuch, uzun süredir organize suçlarla bağlantılı şiddetle mücadelenin devam ettiği eyalete hükümetin askeri güç konuşlandırdığını belirtti.