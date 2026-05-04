Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Oaxaca eyaletine bağlı Pinotepa Nacional kentinin 24 kilometre batısı olan 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin 22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sivil savunma birimleriyle görüştüğünü belirterek, "Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmemiştir." ifadesini kullandı.