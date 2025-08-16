Meksika Başkanı Sheinbaum, Trump'ın İddialarını Reddetti

MEKSİKO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika biz ne söylersek onu yapar" iddiasını reddederek, "Meksika'yı halk yönetir" dedi.

Sheinbaum cuma günkü basın toplantısında, "Başkan Trump'ın kendine özgü bir konuşma tarzı var ancak dün de söylediğim gibi, Meksika'yı yalnızca halk yönetir, bu kadar basit" dedi.

Devlet Başkanı, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında "Meksika'yı halk yönetir" başlığını kullandı.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen Sosyal Güvenlik Yasası'nın 90. yıldönümü etkinliğinde, Meksika'nın sınırdaki göçmenlik önlemlerine övgüde bulunurken bu açıklamayı yaptı.

Uyuşturucu kartelleriyle mücadele için güney Karayipler'e ABD askerlerinin konuşlandırılmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Sheinbaum, Meksika'nın Washington ile işbirliği yaparken her zaman egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını savunacağını vurguladı.

"Bizim tutumumuz her zaman tüm Latin Amerika ve Karayip ülkeleri için kendi kaderini tayin hakkıdır" diyen Sheinbaum, Meksika'nın müdahaleci politikayı reddettiğini ve anlaşmazlıkları çözmek için diplomasi ve uluslararası kurumları tercih ettiğini sözlerine ekledi.