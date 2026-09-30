Meksika, 43 öğrenci davasında eski yetkilinin iadesi için İsrail'le teması sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 2014'te 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilişkilendirilen ve İsrail'de yaşayan Suç Soruşturma Ajansının (AIC) eski Başkanı Tomas Zeron de Lucio'nun iadesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sheinbaum, dün düzenlediği basın toplantısında, Zeron de Lucio'nun İsrail'den iade talebine 2020'den bu yana cevap alınamaması nedeniyle başsavcılık içerisinde İsrail ve ABD'den iade süreçlerinin hızlandırılması için bazı personel değişikliğine gidildiğini hatırlattı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a, Zeron de Lucio'nun iadesini talep eden bir mektubu daha önce bizzat gönderdiğini belirten Sheinbaum, Herzog'un konuyu yargıya ilettiğini ancak bunun kendi yetki alanı dışında kaldığını bildirdiğini aktardı.

Sheinbaum, Başsavcılığın işkenceyle suçlanan eski Meksikalı yetkilinin iadesi için İsrail yargısıyla temasını sürdürdüğünü dile getirdi.

43 öğrencinin kaybı

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirilirken görülmüştü.

Meksikalı yetkililer, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula kentindeki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Meksika Başsavcılığı, Mart 2020'de Zeron de Lucio hakkında zorla kaybetme, işkence ve adalet sistemine karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmış, Ocak 2021'de ise iadesi için İsrail'e resmi başvuruda bulunmuştu.

Dönemin Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da Ekim 2021'de dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e mektup göndererek konuyla ilgili yardım istemişti.

Kaynak: AA