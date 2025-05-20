Mehveş Emeç, AKM'de Romantik Piyano Resitali Verecek

Mehveş Emeç, AKM'de Romantik Piyano Resitali Verecek
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Piyanist Mehveş Emeç, 25 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Piyanoda Romantizm' temalı bir resital verecek. Konserde Schubert ve Chopin'in eserleri seslendirilecek.

Piyanist Mehveş Emeç, 25 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

AKM Pazar Resitalleri kapsamında "Piyanoda Romantizm" temalı resitalde sahne alacak sanatçı, Franz Schubert ile Frederic Chopin'in eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Sanatçı, konserin ilk bölümünde Schubert'in ölümünden önceki yıl yazdığı Impromptüler'den "Rosamunde" olarak da bilinen "op.142 no.3" eseri ile 1828'de ölümünden sadece birkaç ay önce yazdığı "3 Piyano Parçası"nı seslendirecek.

Konser, ikinci bölümde yorumlanacak 4 bölümden oluşan Chopin'in "3. Piyano Sonatı op.58, si minör" eseriyle sona erecek.

Detaylı bilgi için "www.akmistanbul.gov.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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