'Mehmetçik, iz bırakmadan ilerler'
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından, eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin, eller tetikte ormanlık arazide zor şartlarda ilerlerken çekilen fotoğrafını 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "İz bırakmadan ilerler, iz bırakacak başarılar kazanırız" ifadesi yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı