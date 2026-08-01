Haberler

'Mehmetçik, iz bırakmadan ilerler'

'Mehmetçik, iz bırakmadan ilerler'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından, eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin, eller tetikte ormanlık arazide zor şartlarda ilerlerken çekilen fotoğrafını 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "İz bırakmadan ilerler, iz bırakacak başarılar kazanırız" ifadesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti

Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Erdoğan'a suikast timindeki teröristin hücre evi görüntülendi
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada