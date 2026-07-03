MSB: Kars'ta Hudut Birliklerince Ağır Silah Atışları Yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'taki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığınca, ağır silah atışlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan, 'Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı Kars' başlığı ile yapılan açıklamada, "5'inci Hudut Tugay Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığınca, ağır silah atışları icra edildi" denildi. Mehmetçiğin, ağır silah atışlarını gerçekleştirdiği fotoğraflar da paylaşımda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı