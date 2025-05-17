Mehmet Çevik, Yaza Damgasını Vuracak Yeni Şarkısının Ismini Saklıyor

Mehmet Çevik, Yaza Damgasını Vuracak Yeni Şarkısının Ismini Saklıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Bursa'da bir emlak ofisi açılışında yeni şarkısının ismini gizleyeceğini ve yaza bomba gibi bir eserle geleceğini açıkladı. Çevik, önceki projeleri ve sahne performansları hakkında da bilgi verdi.

Yaza damgasını vuracak yeni şarkısının ismini sır gibi saklıyor

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik : "Yaza bomba gibi geliyorum"

BURSA - Sahnelerin güçlü sesi Mehmet Çevik, Bursa'da bir emlak ofisi açılışında sevenleriyle buluştu. Projelerinden de bahseden Çevik yaza damgasını vuracak yeni şarkısının ismini sır gibi sakladığını söyledi.

Aslı Hünel ile yaptığı "Ben Ordayım" düetiyle listeleri alt üst eden Çevik, yaza damgasını vuracak şarkısının sinyalini verdi. Bursa'da bir emlak ofisinin açılışına katılan Çevik, söylediği şarkılarla ortamı adeta mini konsere çevirdi. Çiçeğim, Ben Ordayım, Bilsem Ki şarkılarını seslendiren Çevik ayrıca, tüm müzik platformlarında 1 numaraya yükselen Ben Ordayım şarkısını ilk kez bir açılışta söylediğini kaydetti. Konserin ardından açılış için pasta kesilirken Çevik, işletme için iyi dileklerde bulundu.

Yaza bomba gibi geliyorum

Yeni şarkısı hakkında iddialı açıklamalarda bulunan Çevik, "Çok güzel bir şarkı yaptım, şarkının ismini sır gibi saklıyorum. Magazinciler dahi bilmiyor. İnanın yaza damgasını vuracak bomba gibi bir şarkıyla geliyorum. Nasıl ki Özlem hanım sıfırdan emek vererek bu güzel açılışı gerçekleştiriyorsa beni de her yaptığım proje heyecanlandırıyor. Sanki çocuğum doğmuş gibi heyecanlanıyorum. Çünkü bir emek var. Bu emeklerimiz karşılık bulunca daha keyifli oluyor" diye konuştu.

Ünlü sanatçının açılışta bulunmasından dolayı teşekkürlerini ileten Emlak Danışmanı Özlem Taşçı Yağdoğan, "Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe bir kadın girişimci olarak faaliyet gösteriyordum. 23 Nisan Mahallesi'ndeki ofisimizin bugün açılışını yapacağım. Mehmet Çevik ve değerli eşi Gizem hanımı burada görmekten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim için gurur verici bir açılış oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Güncel
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

78 kişinin can verdiği otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı

Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer

Tüm Avrupa'nın konuştuğu 58 milyon euroluk transfer! İmzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.