Mehmet Arif Demirer'den CHP'ye Kütüphaneye Katkı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, araştırmacı-yazar Mehmet Arif Demirer'in, çeşitli eserlerini CHP'ye bağışladığını duyurdu. Bulut, bu bağışın müze ve kütüphane koleksiyonuna önemli katkılar sağladığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, araştırmacı-yazar Mehmet Arif Demirer'in The Times'ın 1938 baskısı, Atatürk ve Bayar Nutukları kitabı ve kendi kaleme aldığı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda eseri CHP'ye bağışladığını duyurdu.

Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türk Ermeni Konusunu Araştırma Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Mehmet Arif Demirer'in, The Times gazetesinin 1938 baskısını, Atatürk ve Bayar Nutukları kitabını ve kendi yazdığı birçok eseri CHP'ye bağışladığını belirtti.

Bulut, "Bağış sırasında 22. Dönem Ankara Milletvekilimiz Mehmet Tomanbay da bizlere eşlik etti. Müze ve kütüphanemize bu kıymetli katkıları için teşekkür ediyor; geleceğe ışık tutan bu eserleri araştırmacıların ve gençlerin kullanımına sunacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bulut, bağışlanan eserlerin partinin müze ve kütüphane koleksiyonuna önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
