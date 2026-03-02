Haberler

Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının nükleer silah gelişimini hızlandıracağı uyarısında bulundu. 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin arttığını belirten Medvedev, Trump'ın politikalarını eleştirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İran'ın, ABD ile İsrail'in başlattığı saldırı nedeniyle nükleer silah geliştirmeyi hızlandıracağını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır." dedi.

Medvedev, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a saldırarak Amerikalıları tehlikeye attığını vurgulayan Medvedev, "İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını iki katına çıkaracağına artık hiç şüphe yok." ifadesini kullandı.

3. Dünya Savaşı'nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getiren Medvedev, "Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, şüphesiz başlayacaktır." yorumunda bulundu.

Medvedev, Avrupa Birliği'nin İran konusunda "ABD'nin vasalı" gibi hareket ettiğini belirterek, "Bu, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyetlerini korumak için verdiği bir savaş. Domuzlar yemliklerini bırakmak istemiyorlar." dedi.

ABD'nin Rusya'dan korktuğu değerlendirmesinde bulunan Medvedev, nükleer bir çatışmanın tehlikesinin bilindiğini ve bunun da Rusya'nın garantisi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı

Dünya şokta! Bugün savaşa katıldılar, askeri faaliyetleri yasaklandı
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var