CHP'li Tahtasız Meclis'te Yaşanan Kavgayı Anlattı: Son Dakika Meclis Başkanvekili Olarak Bekir Bozdağ'ı Getirdiler

Haber: Feyaz Çanak / Kamera: Yasin Kabadayı

(ANKARA) - Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında çıkan kavgada yaralanan milletvekillerini ziyaret eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Maalesef Bekir Bozdağ aynı hataları daha önce de yaptı. Meclis'te yapacakları bir şey varsa, aynı Can Atalay kararını okutma günü olduğu gibi nasıl Meclis Başkanvekilini değiştirdilerse, bugün de normalde Meclis Başkanvekili farklıydı. Ama sondakika'>son dakika Meclis Başkanvekili olarak Bekir Bozdağ'ı getirdiler" dedi.

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'in TBMM'de düzenlenen yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti grupları arasında yaşanan kavga sonucu bazı milletvekilleri yaralandı. Yaralanan vekiller, tedbir amaçlı olarak Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan milletvekillerini ziyaret eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ziyaretin ardından Meclis'te yaşanan kavgayı anlattı. Tahtasız, şunları söyledi:

"Mahmut Beyin oradaki amacı Meclis Başkanvekili'ne gerekli uyarıları yapmak için, iç tüzüğü hatırlatmak için gitti. Maalesef Bekir Bozdağ aynı hataları daha önce de yaptı. Meclis'te yapacakları bir şey varsa, aynı Can Atalay kararını okutma günü olduğu gibi nasıl Meclis Başkanvekilini değiştirdilerse, bugün de normalde Meclis Başkanvekili farklıydı. Ama son dakika Meclis Başkanvekili olarak Bekir Bozdağ'ı getirdiler. Daha sonra da Bekir Bozdağ, biz 'usul tartışması açalım, bu böyle olmaz' diye itirazlarımızı yapmamıza rağmen, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'le beraber, biz milletvekilleri bunun iç tüzüğe aykırı olduğunu, bu şekilde olmaması gerektiğini anlattık. ve kürsü işgali yapılarak bir bakanın, orada ne söylediğini duymadığımız ve kürsü işgali varken yemin etmesi doğru bulmuyoruz. Çünkü biz iç tüzüğü hatırlattık, kanunu hatırlattık. Biz bu şekilde yapılmasını doğru bulmadığımız için itirazlarımızı yapmak istiyoruz ama maalesef kürsü işgal ettiler. Sanki yangından mal kaçırırcasına orada bakana açıklama, yani yemin ettiriyorlar. Orada hiç kimse ne yemin ettiğini duydu, ne söylediğini duydu. Oradaki yapılan tamamen kürsü işgal edilerek kendilerince bir yemin yaptırmalarıdır. Bakın biz bir ay önce o Meclis kürsüsünde bir tabut eylemi yapmıştık hatırlarsanız. O tabut eyleminde Meclis Başkanvekili aynen şu şekilde uyardı: 'Kürsüyü boş bırakın, sadece hatip orada kürsü dokunulmazlığı var'. Veli Ağbaba milletvekilimiz orada kürsüde tek başına kaldı. Ondan sonra açıklamayı yaptı. Yani orada kürsü dokunulmazlığı varken AK Parti milletvekillerinin ya da Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin oradaki kargaşa arasında bir milletvekilinin yemin etmesini biz doğru bulmuyoruz. Zaten doğru da değil. Yani kürsü dokunulmazlığı var. Orada ne söylediği de belli değil. Ne anlattığı da belli değil. Nasıl yemin ettiğini de biz duymadık. Yani bizlerin duymadığı yemin şekliyle orada yemin etmesini biz doğru bulmuyoruz."

"Meclis'i bu hale düşürenler utansın"

Hastanedeki milletvekillerini ziyaret eden CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın arbede esnasında yere düştüğünü ve burada sırtına bir darbe aldığını belirterek, "Tedbir amaçlı bu akşam kalacak. Yarın aramıza dönecek inşallah. Durumu iyi Mahmut Abinin. Meclis'i bu hale düşürenler utansın. Bugün Meclis'te bir rezillik yaşandı. Meclis tarihinde ilk defa böyle bir yemin töreni oldu. Bu Meclis'i bu hale getirenler utansın" dedi.