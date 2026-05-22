Mecitözü'nde şükür ve yağmur duası yapıldı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde düzenlenen geleneksel şükür ve yağmur duası etkinliğine kaymakam, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda bolluk ve bereket için dua edildi, ardından yemek ikramı yapıldı.
Kapalı pazar alanında düzenlenen etkinliğe Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Belediye Başkanı Veli Aylar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda, ülkeye bolluk ve bereket gelmesi için dua edildi.
Duanın ardından davetlilere yemek ikram edildi.
Kaynak: AA / Veli Singer