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Mecitözü'nde öğrencilere saç kesimi etkinliği

Mecitözü'nde öğrencilere saç kesimi etkinliği
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Mecitözü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kız öğrencilere yönelik saç kesim etkinliği gerçekleştirildi.

Mecitözü Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kız öğrencilere yönelik saç kesim etkinliği gerçekleştirildi.

HEM'in kuaförlük kursu usta öğreticisi Satı Çelebi ve kursiyerlerin katılımıyla İbek Şehit Osman Aydoğdu İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrencilere yönelik saç kesim ve şekillendirme etkinliği yapıldı.

Mesleki eğitim sürecinde edinilen bilgi ve becerilerin toplumsal faydaya dönüştürülmesini amaçlayan etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen kursiyerler, hem mesleki deneyimlerini uygulama fırsatı buldu hem de öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, öğrencilerin mutluluğuna katkı sunan tüm kursiyer ve eğitmenlere teşekkür etti.

Eğitimin yalnızca sınıf ortamında değil, toplumun her alanında değer üreten bir süreç olduğunu vurgulayan Nayman, bu anlamlı etkinliğin örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Mecitözü HEM Müdürü Erol Ateş ise hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda kurslarda kazanılan bilgi ve becerilerin toplum yararına sunulmasının önemine dikkati çekerek, "Kurslarımızda yetişen bireylerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri bizleri mutlu ediyor. Eğitimin gücünü toplumla buluşturmaya ve değer üreten projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Veli Singer
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