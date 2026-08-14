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MEB yönetici atama takvimi açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, okul yöneticiliğinden ayrılanların yeniden görevlendirilmesi ve yeni atamalar için takvimi duyurdu. Başvurular 25 Ağustos'ta başlayacak, sonuçlar 25 Eylül'de açıklanacak ve göreve başlama 28 Eylül'de olacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerinden ayrılanların 2026 yılı yeniden görevlendirilmesi sürecine ilişkin takvim açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müdür ve müdür yardımcısı kadroları boş bulunan eğitim kurumları, 24 Ağustos'ta duyurulacak.

Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları, 25-26 Ağustos'ta alınacak.

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik değerlendirme başvuruları ise 28-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında 1-13 Eylül arasında yapılacak.

Görevlendirme tercihleri 17-21 Eylül'de alınırken, tercihlerin onaylanması süreci 17-22 Eylül'de tamamlanacak. Görevlendirme sonuçları ise 25 Eylül'de duyurulacak.

Yönetici olarak görevlendirilenler, 28 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak.

Kaynak: AA
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