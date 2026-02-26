MEB "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi" düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başkentte "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kongre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle dilin anlam oluşturma aracı olarak görevini incelemek, düşünce eğitiminin dinamiklerini değerlendirmek, değer edinimini farklı boyutlarıyla çözümlemek ve eğitimde dönüşümü takip etmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye, alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler ve öğretmenler katılacak.

Kongreye gönderilen bildiriler, bilim ve değerlendirme kurulları tarafından iki aşamalı inceleme sürecine tabi tutulacak, değerlendirme neticesinde başarılı görülen bildiriler kongrede sunumu yapılmak üzere davet edilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü düşünce dünyasını ve dilin düşüncenin şekillenmesindeki rolünü farklı sunum formatlarıyla ortaya koymayı amaçlayan kongrenin ana teması, "Dil, Düşünce ve Değer" olarak belirlendi.

Kongrede ele alınacak başlıklar, şu şekilde:

"Duygulardan Anlamlara: Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bütüncül Gelişim Sürecindeki Rolü, Öğretim Programlarını Zenginleştiren ve Çeşitlendiren Okuryazarlık Becerilerinden Sistem Düşüncesine, Erdem-Değer-Eylem (EDE) Çerçevesi: Ahlaki Pusula Olarak Milli ve Manevi Değerlerimiz, Disiplinler Arası, Disiplinler Ötesi ve Disiplinler Üstü Bağlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Harezmi Eğitim Modeli, Sanat ve Düşünme: Estetik Deneyim ve Düşünce Süreçlerinin Geliştirilmesi, Dil ve Düşünmenin Köklerinde Öğretmen Rolü, Bilim Dili Olarak Türkçe: Türkçe Alan Becerileri, Düşünceden Üretime: Mesleki ve Teknik Eğitimde Beceri, Tasarım ve Uygulama Odaklı Yaklaşımlar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Öğrenme Kanıtları: Beceri Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları."

Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları, dil, düşünme ve değer temelli dönüşümün farklı boyutlarını inceleyecek. Kongrede ayrıca, canlı sınıf ve öğrenme tiyatrosu uygulamaları da katılımcılara sunulacak.

Canlı sınıflar, düşünme eğitiminde öğretim etkinliklerinin ve sınıfın kendine özgü öğrenme ortamının canlandırılacağı bir format oluşturacak, öğrenme tiyatrolarıyla da öğrenme ve öğretmenin bağlamı çözümlenecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi'ne başvurular, 30 Mart-19 Nisan'da yapılacak.

Kongreye, MEB'e bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler ile ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan akademisyenler başvuru yapabilecek.

Kongreye ilişkin detaylı bilgiye, "egitimkongre.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.