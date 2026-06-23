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'2026-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı' yayımlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda iklim değişikliği farkındalığını artırmak için 2026-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı'nı yayımladı. Plan, 10 başlık, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi hedefiyle yürütülen faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan ' İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030' yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okul ve kurumlarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi, öğrencilere sürdürülebilir yaşam becerilerinin ve sorumluluk bilincinin kazandırılması, bireylerin iklim değişikliği konusunda etkin rol alması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030' yayımlandı. 2022-2025 eylem planı ile başlatılan çalışmaların devamı niteliğindeki yeni plan, eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayan bir yol haritası sunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kitabın takdim yazısında eylem planı aracılığıyla çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü olarak içselleştirmeyi hedeflediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerimizin doğaya saygılı alışkanlıklar geliştirmesini ve küresel sorumluluk anlayışını kuşanmasını, medeniyetimizin 'emanet' bilinciyle örtüştürerek stratejik bir öncelik olarak kabul ediyoruz. Okullarımızda hayata geçirdiğimiz 'Sıfır Artık' yönetiminden geri dönüşüm uygulamalarına, yağmur suyu hasadından kompost sistemlerine ve agroekolojik faaliyetlere kadar uzanan geniş yelpaze, teorik bilgiyi pratik bir yaşam ahlakına dönüştürme kararlılığımızın tezahürüdür."

10 BAŞLIK ALTINDA YAPILANDIRILDI

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinden, ilgili kurum/kuruluşlardan alanında uzman personel ile üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan eylem planı; okullarda doğal kaynakların verimli kullanımı, çevresel farkındalığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün kalıcı hale getirilmesini hedefliyor. Eylem planı, iklim değişikliğine karşı dirençli bir eğitim sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda 10 konu başlığı, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor.

'Afet ve Acil Durum, Okul Yapıları ve Fiziki Altyapı, İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşımı, Uluslararası İş Birlikleri' gibi pek çok konu başlığının yer aldığı eylem planı kapsamında öğretim programlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temaları doğrultusunda geliştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca öğretmenlerin bu alanlardaki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim ve mesleki gelişim faaliyetlerine yer veriliyor. Enerji, su ve atık yönetimine yönelik yeşil okul uygulamalarının geliştirilmesi, başarılı örneklerin paylaşılması ve uluslararası iş birliklerinin artırılması da öncelikli çalışma alanları arasında bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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