MAZLUMDER'den Raşid el-Gannuşi için Protesto

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin serbest bırakılması talebiyle Tunus'un Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

Dernek üyeleri, Gannuşi'ye destek mesajları içeren dövizlerle Tunus Büyükelçiliği önünde toplanarak, Gannuşi'nin serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan MAZLUMDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Demir, Gannuşi'nin ömrünü adalet ve hukuk devleti mücadelesine adamış bir siyasetçi ve fikir insanı olduğunu, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği bir Tunus inşası için diyalog ve barışçıl siyaset çizgisinden hayatı boyunca ayrılmadığını söyledi.

Buna rağmen Gannuşi'nin tamamen siyasi gerekçelerle ve hiçbir somut delil olmaksızın yıllardır cezaevinde tutulduğunu savunan Demir, şunları kaydetti:

"Tunus Hükümeti'ni ifade özgürlüğüne saygı göstermeye, adil yargılanma hakkını korumaya ve sağlık durumları da dikkate alınarak Raşid Gannuşi başta olmak üzere tüm siyasi tutukluları derhal serbest bırakmaya, uluslararası toplumu hukuk ve insan haklarını savunma konusunda tutarlı davranmaya ve bu çağrıya kayıtsız kalmamaya davet ediyoruz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.