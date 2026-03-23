Belaruslu müzisyen Max Korzh, 6 Haziran'da İstanbul'da konser verecek

Güncelleme:
Belaruslu sanatçı Max Korzh, 6 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarla hayranlarıyla buluşacak.

Belaruslu şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Max Korzh, 6 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.

Şarkılarında rap, hip hop, pop ve rock ögelerini kendine özgü bir şekilde harmanlayan Korzh, konserde 2012'den bu yana seslendirdiği eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

Kariyeri boyunca altı stüdyo albümü, onlarca single ve 30'dan fazla müzik videosu yayımlayan genç müzisyen, müzik platformlarında da milyonlarca kez dinlendi.

İlk büyük çıkışını "The Sky Will Help Us" ile yapan Korzh, ardından "Live High", "Maly Povzrosrel" (The Boy Has Grown), "Optimist", "Control", "Raznesem" (Crash the Stadium) ve "Teplo" (Warm) adlı eserlerin de arasında olduğu birçok hit parçaya imza attı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı
TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı