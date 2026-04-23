Mattia Ahmet Minguzzi doğum gününde mezarı başında anıldı

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi (15), doğum gününde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi, doğum günü olan 23 Nisan'da mezarı başında anıldı. Bahçelievler'de bulunan Osmaniye Mezarlığı'na gelen çok sayıda kişi mezarı ziyaret ederek dua etti. 23 Nisan dolayısıyla bazı katılımcılar mezara çiçek ve balonlar bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından lokma dağıtıldı. Minguzzi'nin mezarının çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı