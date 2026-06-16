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Ressam Matisse'in sanat yolculuğunu anlatan dijital sergi CerModern'de açıldı

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Modern sanatın öncü isimlerinden Henri Matisse’in yaşamı ve sanat anlayışını dijital anlatımla aktaran 'Matisse' sergisi, CerModern’de izleyiciyle buluştu. Fovizm akımı ve Matisse’in renk devrimi dijital sahneye taşındı.

Modern sanatın öncü isimlerinden ressam Henri Matisse'in yaşamı ve sanat anlayışını konu alan "Matisse" dijital sergisinin ilk gösterimi CerModern'de gerçekleştirildi.

Flow Dijital Sahne kapsamında izleyiciyle buluşan gösteride, Matisse'in sanat hayatı, Fovizm akımının ortaya çıkışı ve modern sanata etkileri dijital anlatımla aktarıldı.

Gösteride, sanatçının resimde alışılmış renk ve biçim kurallarını dönüştüren yaklaşımı, nesneleri hissettirdikleri duygular üzerinden yorumlayışı ve rengin sanatındaki belirleyici rolü ele alındı.

Matisse'in erken döneminden yaşamının son yıllarında geliştirdiği yalın anlatıma uzanan sanat yolculuğunun anlatıldığı etkinlikte, sanatçının Fas'tan aldığı ilhamın eserlerine yansımaları ve modern sanata katkıları da izleyicilere sunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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