Massachusetts Üniversitesi'nde Silah Sesleri Üzerine Güvenlik Önlemleri Alındı

Güncelleme:
Boston polisi, Massachusetts Üniversitesi'ndeki bir yurt binasının yakınında silah seslerinin duyulması üzerine öğrencileri tahliye etti ve kampüste geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili detaylar henüz netleşmedi.

Sosyal medyada olayla ilgili paylaşılan video kaydında, polisin, ihbarın yapıldığı sokakta bulunan yurt binasındaki öğrencileri tahliye ettiği, kampüs çalışanları ve öğrencilerin elleri havada okul binasından ayrıldığı görüldü.

Okul yönetiminin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, Dorchester'daki kampüs bölgesinde polisin bir olaya müdahale ettiği, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitenin kampüsündeki olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
