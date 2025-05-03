Sarıyer'deki yol çökmesinin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen yol çökmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Cadde trafiğe kapatılırken çökme nedeniyle doğal gaz patlaması da yaşandı. Öte yandan gece meydana gelen göçüğün büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.
İstanbul Eski Büyükdere Caddesi'nde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelirken ekipler, doğalgazı kesti. Yol trafiğe kapatıldı.
ÇÖKMENİN BÜYÜKLÜĞÜ GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Yolun çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken doğalgaz patlamasının yaşandığı alanda ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yürütüldü. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede ekiplerin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor. Öte yandan, çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel