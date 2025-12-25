ABD'nin Maryland eyaletinde ICE memurlarının üzerine doğru araç süren göçmen vurularak yaralandı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Maryland eyaletinde yasa dışı göçmen oldukları belirtilen iki kişinin içinde bulunduğu aracın memurların üzerine doğru sürüldüğünü, memurların da buna karşılık sürücüyü vurarak yaraladığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, eyaletin Glen Burnie bölgesinde iki göçmenin yaralanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ICE memurlarının göçmenlik uygulama operasyonu sırasında içinde yasa dışı göçmen olduğu belirtilen iki kişinin bulunduğu bir minibüsü durdurmak istediği ancak Portekiz vatandaşı sürücü Tiago Alexandre Sousa-Martins'in durmayarak kaçmaya çalıştığı aktarıldı.

Sürücünün aracıyla ICE araçları ve memurlarının üzerine doğru ilerlediği, bunun üzerine ICE memurlarınca vurulduğu belirtilen açıklamada, Martins'in aracının çarparak durduğu, böylece araçtaki iki göçmenin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan iki göçmenin sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.