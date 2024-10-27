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Marmaris ve Datça açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen fiber tekne ve lastik bottaki 9'u çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen fiber tekne ve lastik bottaki 9'u çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, sürüklenen fiber teknedeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Datça ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Körmen Limanı mevkisinde de bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler, karadaki 6'sı çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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