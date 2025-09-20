Marmaris'te Kıyı Temizleme Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Haberler

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Marmaris'te öğrenciler, deniz polisi ve gönüllüler, Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda çevre temizliği yaptı. 60 öğrenci kıyıda, dalgıçlar deniz dibinde 55 torba çöp topladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "Uluslararası Kıyı Temizleme Günü" dolayısıyla öğrenciler, deniz polisi ve gönüllüler, Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda çevreyi temizledi.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde, Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve veliler, deniz polisleriyle birlikte deniz dibinde ve kıyıda temizlik yaptı.

Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'ndaki çalışmada, öğrencilere belediye yetkililerince sıfır atık eğitimi verildi.

Hatıra ormanı boyunca 60 öğrenci kıyıdan, deniz polisi dalgıçları da deniz dibinde 55 torba çöp topladı.

Denizden araba lastikleri, çamaşır makinesi parçaları, cep telefonları, halı gibi malzemeler çıktı. Ormanlık alandan da çok fazla sayıda cam şişe ve plastik parçası toplandı. Çöpler, geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Belediye yetkilileri, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkati çekerek, öğrenci katılımının bu tür etkinliklerde ayrı bir değer taşıdığını belirtti.

Veliler de çocuklarının çevre duyarlılığı kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
