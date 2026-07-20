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Marmaris'te denizde erkek cesedi bulundu

Marmaris'te denizde erkek cesedi bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Halk Plajı'nda denizde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan ceset otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Marmaris Halk Plajı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin cansız bedenini karaya Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çıkardı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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