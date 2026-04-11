Haberler

Çam kese böceğine karşı doğaya 'terminatör böcek' salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris'te, ormanlara zarar veren çam kese böceği ile mücadele amacıyla terminatör böcek olarak bilinen calosoma sycophanta türü böcek doğal ortama bırakıldı. Bu biyolojik mücadele ile ekosistemin dengesi korunarak zararlının popülasyonu kontrol altına alınacak.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine (thaumetopoea pityocampa) karşı ormana terminatör böcek (calosoma sycophanta) bırakıldı.

Marmaris'te, ormanlara ciddi zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böceğinin yoğun görüldüğü alanlara terminatör böcek olarak bilinen calosoma sycophanta bırakarak doğaya dost bir yöntemle mücadele yürütüyor. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çam kese böceğinin yoğun olarak tespit edildiği bölgelerde biyolojik mücadeleye hız verildi. Bu kapsamda, zararlıyla doğal yollarla mücadele eden ve terminatör böcek olarak adlandırılan calosoma sycophanta türü doğaya salındı. Doğaya bırakılan calosoma sycophanta türü böceklerin, çam kese böceğinin larvalarıyla beslenerek popülasyonu kontrol altına aldığı belirtildi. Bu yöntem sayesinde ekosistemin dengesi korunurken, ormanlara zarar verilmeden etkili bir mücadele sağlandığı aktarıldı. Biyolojik mücadelenin önümüzdeki süreçte daha geniş alanlara yayılmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

