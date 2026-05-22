Marmaris'te 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' suçundan 17 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.S., emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından, uzun süredir aranan bir şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, G.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, G.S'nin Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 17 yıl 10 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası, Muğla Asliye Ceza İlamat Masasınca da "Hakaret" suçundan 1740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
