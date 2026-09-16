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Marmaris Kaymakamı Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Marmaris Kaymakamı Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ile şube müdürleri Mahir Kuzu ve İsmail Özbakan ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri, okullardaki hazırlık çalışmaları ve yeni dönemde yapılması planlanan projeler ele alındı.

Eğitim alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kaya, yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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