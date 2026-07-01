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Marmaris açıklarında düzensiz göçmen teknesi battı: 1 ölü, 2 kayıp

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında su alarak yarı batık hale gelen fiber teknede 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında su alarak yarı batık hale gelen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik gemisi, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekneyi tespit etti.

Radar ve termal kameralarla takibe alınan teknenin, Kızılada açıklarında durduğu ve su alarak yarı batık hale geldiği belirlendi. Deniz yüzeyinde ve tekneye tutunmuş vaziyette düzensiz göçmenlerin görülmesi üzerine ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bölgeye destek amacıyla Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı ile iki Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu denizden 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, ilk işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin ilk ifadelerinde teknede toplam 18 kişinin bulunduğunu belirtmeleri üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmalarına denizden ve havadan devam ediliyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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