Haberler

Marmaray İstasyonunda Yolcu Sıkıştı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Marmaray İstasyonunda Yolcu Sıkıştı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Marmaray Ataköy istasyonunda trene binmek isteyen bir kadının ayağı, tren ile duvar arasında sıkıştı. Çevredekilerin ve güvenlik görevlilerinin yardımlarıyla kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumunun stabil olduğu bildirildi.

BAKIRKÖY, Marmaray Ataköy istasyonunda trene binmek isteyen yolcunun ayağı, tren ile duvar arasına sıkıştı. Kadın, yakınları ve görevlilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataköy Marmaray İstasyonunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İstasyonda trene binmek isteyen bir kadın yolcunun ayağı, tren ile duvar arasında sıkıştı. Kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Özel güvenlik görevlileri ve yakınları kadının yardımına koştu. Bir süre sonra özel güvenlik görevlileri tarafından kadının ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören Onur Karagöz, "Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kalıyor. Güvenlik görevlisi fark edip kadını kurtarıyor. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüyor. Kadının hayati tehlikesi yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.