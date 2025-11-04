Marmaray İstasyonunda Yolcu Sıkıştı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

BAKIRKÖY, Marmaray Ataköy istasyonunda trene binmek isteyen yolcunun ayağı, tren ile duvar arasına sıkıştı. Kadın, yakınları ve görevlilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataköy Marmaray İstasyonunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İstasyonda trene binmek isteyen bir kadın yolcunun ayağı, tren ile duvar arasında sıkıştı. Kadın bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Özel güvenlik görevlileri ve yakınları kadının yardımına koştu. Bir süre sonra özel güvenlik görevlileri tarafından kadının ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olayı gören Onur Karagöz, "Marmaray istasyonunda tren geldiğinde yolcunun ayağı tren ile duvar arasında kalıyor. Güvenlik görevlisi fark edip kadını kurtarıyor. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye götürüyor. Kadının hayati tehlikesi yok" dedi.