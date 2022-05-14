Marmaray'da &quot;taciz gerginliği&quot;! Genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa vatandaş müdahale etti - Haberler

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Marmaray'da "taciz gerginliği"! Genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa vatandaş müdahale etti

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Marmaray'da genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi. Şahsı engelleyen vatandaşların "Çektiğini gördüm, çıkar telefonu" dediği anlar da kameraya yansıdı.

İstanbul'da Marmaray içerisinde kaydedilen bir görüntü tepki çekti. İddialara göre bir şahıs, Marmaray'da yolculuk yapan genç kızların görüntülerini kaydetmeye başladı.

KAYDA ALDIĞI FARK EDİLDİ

Bu sırada genç bir kız, şahsın kendilerini kaydettiğini fark etti. Bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

DIŞARI ATTILAR

Vatandaşlar, kısa süreli itiş kakışın ardından şahsı Marmaray'dan aşağıya indirdi. Bu sırada güvenlik görevlileri de gelerek olaya müdahale etti. Videodaki bir vatandaşın ise, "Çektiğini gördüm, çıkar telefonu" dediği duyuldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Marmaray, Güncel, Haberler

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