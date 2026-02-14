Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel