Haberler

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler