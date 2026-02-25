Haberler

Şişli'de 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenlendi

Şişli'de 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARMARA Vakfı, Ramazan ayı nedeniyle Taşyapı Etkinlik Alanı'nda 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenledi. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı ve barış mesajları verildi.

MARMARA Vakfı tarafından Taşyapı Etkinlik Alanı'nda 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenlendi.

Ramazan ayı nedeniyle Marmara Vakfı tarafından Taşyapı Etkinlik Alanı'nda 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenlendi. Programa eski Diyanet İşleri Başkanı eski Prof. Dr. Ali Bardakçıoğlu, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Türkiye Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İstanbul'da elçiliği bulunan devletlerin görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan iş insanı Emrullah Turanlı, iftara katılan bazı katılımcılara plaket verdi.

Programda konuşan Marmara Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, "Bugün burada İstanbul'da bulunan dini liderleri, diplomatik misyon şeflerini ve seçkin bir topluluğu 'Sevgi ve Barış' adlı iftarımızda yan yana getiriyoruz. Bu iftarlardan muradımız, barışa hizmet etmek, istikrara hizmet etmek ve ülkemizin doğru yolda yürümesini temin etmek. Bütün arzumuz bundan ibaret. 2026 ramazanı bütün İslam alemine, Türk dünyasına kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı
Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız

Modi'den İsrail'e tarihi destek: Yaşa İsrail!
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Açılan formayı görünce, konuşmasını böyle kesti
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde

Ormanda avlanırken tesadüfen buldu! Altın değerinde
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap