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Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Alev Sezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail ile ticaret konusunda protesto ettikleri için tutuklanan kadınların cezaevine girişleri sırasında başörtülerinin kesildiği sözleri üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmanın selameti açısından 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı tutukluların başörtülerinin kesildiği iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 3 infaz memuru görevden uzaklaştırıldı.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuyla Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan bazı tutukluların, ceza infaz kurumuna kabulleri sırasında başörtülerinin kesildiği iddiasının yer aldığı haberlerin yayımlandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ikinci maddesinde; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç, milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanacağı, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamayacağı hüküm altına alınmış olup, ceza infaz kurumlarımızda yürütülen her türlü iş ve işlem, anılan mevzuat hükmü doğrultusunda yerine getirilmektedir."

3 İNFAZ KORUMA MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, yukarıda yer verilen iddianın yer almasını müteakip, olayın etraflıca araştırılması amacıyla derhal kontrolör görevlendirilmiş, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca da adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından 3 infaz ve koruma memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızın yönetiminde manevi değerlerimize en üst düzeyde hassasiyet gösterilmekte olup, aksi yöndeki davranışlara asla taviz verilmemektedir."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TRT World Forum etkinliğinde konuşurken, "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diye sloganlar atarak İsrail'e ticaretin tamamen kesilmesi yönünde protesto gösterisi yapan 9 kişi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alınmıştı. Protestocular 3 günlük bir gözaltı sürecinin ardından 2 Aralık'ta, Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklanan protestocu gençlerin 'Cezaevinde başörtülerinin kesildiği' iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Ya kadere bak başörtülü bacım diye iktidara gel kadınların başörtüsüne el uzat demekki mesele ne din ne başörtüsü mesele paraymis bunlar sermaye dinmis başörtüsüymus falan fistik

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