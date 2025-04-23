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Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Taksim Meydanı'nda Panik

Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Taksim Meydanı'nda Panik
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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul'daki oteller ve evler boşaldı. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, depremzedelerin toplandığı alanlar oldu. Panic içinde dışarı çıkan insanlar, artçı sarsıntılar nedeniyle parka çadır kurmaya başladı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle otellerinden ve evlerinden çıkanlar Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'n akın etti.

AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12: 49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Taksim Meydanı'nda da depremi hissedenler kendilerini dışarıya attı. Otellerde kalanlar da dışarıya çıkarak sarsıntının geçmesini bekledi. İlk şoku atlatanlar ise yakınlarını telefon açarak sevdiklerinden bilgi almaya çalıştı.

Taksim Meydanı'nda toplanma alanlarından biri de Gezi Parkı'ydı. Etrafta oturanlar hayvan dostlarını alarak parka geldi. Burada oturarak sakinleşmeye çalıştılar. Polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerine girmek istemeyenler Gezi Parkı'na çadır kurmaya başladı. Şu an itibarıyla 5 çadır kurulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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